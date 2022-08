Home Abruzzo Scontrone che Meraviglia, alla scoperta del Borgo con il FAI domenica 7 agosto 4 agosto, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Nell’ambito del ciclo di eventi dedicati alla “Scoperta del territorio”, domenica 7 Agosto 2022 il Gruppo FAI Sulmona invita a scoprire il meraviglioso, uno dei “ ’” situato nell’Alto Sangro, alle porte del ’.

Affacciato su panorami mozzafiato ricoperti dalla macchia mediterranea e da boschi di cerro e faggio; natura, arte e architettura caratterizzano il Borgo, luogo di cultura e storia, conosciuto come ” dei Murales” per via dei suggestivi che ornano le facciate delle case e che si ammirano passeggiando lungo i vicoli e le piazzette del centro storico.

Il Borgo si caratterizza anche per la presenza di ben cinque interessanti musei (un vero record culturale per un paese di circa 500 abitanti) e di un importante sito paleotologico scoperto nel 1991, oggetto di studio internazionale, dove sono stati rinvenuti grandi quantitativi di resti fossili di vertebrati terrestri databili attorno a 10 milioni di anni fa.

I reperti trovati nel sito si possono ammirare nel – “ che sarà uno dei musei che si visiteranno durante la Giornata FAI insieme alla “Casa Museo degli Appennini di Jadeva” e al M.I.D.A, un museo permanente di arte contemporanea dedicato ad espressioni artistiche al femminile. Primo museo dedicato ad artiste donne in Italia ed in Europa, ospita opere di pittura, fotografia e scultura realizzate da donne provenienti da oltre quaranta Paesi del Mondo.

La giornata di visite terminerà presso la “Tenuta di Castiglione” con un aperipranzo in cantina e visita al vigneto eroico posto a 800 metri s.l.m.. Vigneto e degustazione a cura di esperti ed enologi della Cantina Cerulli-Spinozzi di Canzano (TE).

Per la visita al Borgo non è necessaria la prenotazione, vi aspettiamo al nostro banchetto FAI, mentre è necessaria per la degustazione in Azienda, da fare entro venerdì 5 agosto.

Appuntamento domenica 7 agosto alle ore 10,00 in Piazza Sangro a Scontrone

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 349 3579403

sulmonatrevalli@gruppofai.fondoambiente.it