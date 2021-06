Home Abruzzo Plastic Free Alfedena, il Lago della Montagna Spaccata liberato dai rifiuti in plastica 14 giugno, 2021 Michele di Franco Abruzzo, Ambiente

Si è svolta ieri, domenica 13 giugno, la prima giornata Plastic Free Onlus ad Alfedena. L’iniziativa nasce dalla volontà del gruppo Plastic Free Alto Sangro, capitanato dal referente Paolo Buzzelli, attivo nella missione di protezione dell’ambiente della nostra zona.

Si tratta del primo evento di raccolta fuori il comune di Castel di Sangro, organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Alfedena e la referente Angela Spada.

I volontari hanno deciso di occuparsi della pulizia del Lago della Montagna Spaccata, tutelando così uno dei gioielli del nostro territorio e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Alla manifestazione, patrocinata da Flowe e TUA Assicurazioni, hanno partecipato circa 30 volontari tra residenti e turisti, di ogni fascia di età, che hanno raccolto circa 200 kg di rifiuti in plastica.

Angela Spada, referente dell’iniziativa di Alfedena, ha espresso soddisfazione per la giornata: «Come primo appuntamento mi sento soddisfatta. Abbiamo scelto come luogo di raccolta il Lago della Montagna Spaccata, luogo di una bellezza ancora selvaggia, a volte deturpata da incivili. Mi auguro che l’azione di Plastic Free sia da esempio per tutti coloro che amano l’ambiente, e da deterrente per coloro che abbandonano inconsciamente i rifiuti inquinando l’ambiente in cui vivono. Ringrazio tutti i volontari, il referente Alto Sangro Paolo Buzzelli che mi ha affiancata in questa mia prima giornata, l’assessore Paolo Monacelli, la consigliera Luisa Di Girolamo e tutta l’amministrazione comunale attenta alle questioni ambientali. Ci saranno altri eventi e sono sicura che saranno sempre più numerosi».

È possibile sostenere l’associazione Plastic Free Onlus attraverso una donazione sul sito ufficiale Plastic Free Odv Onlus – L’associazione contro la plastica monouso (plasticfreeonlus.it) oppure aderendo come socio. Per tutte le informazioni, si rimanda al nostro articolo Plastic Free Onlus, intervista a Paolo Buzzelli referente provinciale Alto Sangro –.

