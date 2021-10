Home Abruzzo La Pro Loco di Pescasseroli promuove la IV edizione del “Sentiero Sipari” 7 ottobre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Nel primo fine settimana di ottobre si è svolta una bella iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Pescasseroli che ha inteso dare rilevanza alla IV edizione del “Sentiero Sipari”. Va sottolineato che la Pro Loco di Pescasseroli con il suo presidente Gaetano Tarquinio dà costante prova di entusiasmo fattivo e contagiante.

Il 1 ottobre nel palazzo ducale di Alvito si è tenuto il Convegno “La cerealicoltura nei luoghi della transumanza: storie, tradizioni, prospettive” con Lorenzo Arnone Sipari che ha parlato del profilo biografico del senatore Cappelli nel centenario della sua morte (tutti apprezziamo tanto la pasta del senator Cappelli!).

A seguito Benito Quaglia ha tratteggiato l’evoluzione del paesaggio pugliese tra 1800 e 1900, quando il decadere della transumanza (mentre per il territorio dell’Alto Sangro ha significato non avere altra opportunità di vita se non l’emigrazione), ha portato il Tavoliere a creare il “granaio d’Italia” dando l’avvio a un paesaggio agrario, ben differente da quello pastorale che fino a quel momento aveva avuto e che oggi ha buone prospettive di sviluppo.

Gianpiero Aquila dell’istituto Agrario di Alvito ha concluso sui possibili sviluppi della coltivazione dei cereali in Val di Comino, la valle agricola del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

E’ seguita la presentazione della mostra “Dalla macinazione del grano alla produzione di energia elettrica” a cura della Pro Loco di Pescasseroli e della Fondazione Sipari.

Nel pomeriggio del 2 ottobre presso la sala congressi del PNALM si è tenuto un interessante incontro “Dalle lampade a petrolio all’energia elettrica” con interventi di esperti del settore e significative testimonianze di Simona Orsello della Fondazione Erminio e Zel Sipari, sull’officina Sipari, di Mario Cimini sulla prima alimentazione elettrica del paese all’inizio del ‘900.

Per Opi è intervenuto anche Leone Antonio Ranieri, attuale proprietario del mulino vecchio nei pressi di Val Fondillo. Altre interessanti testimonianze sono state quelle di Giuseppina Colantoni, sindaco di Villetta Barrea sull’antica centralina elettrica villettese e di Stefano Quaranta, presidente della Pro Loco di Barrea Vallis Regia sul mulino riadattato a centralina elettrica di Barrea.

E’ seguita l’inaugurazione della mostra “Luce. Storia e strumenti della trasformazione energetica dell’acqua” e per finire un concerto nell’Abbazia di SS Pietro e Paolo.

La domenica 3 ottobre, giornata di ricorrenza del gemellaggio tra Pescasseroli e Candela (cittadine all’inizio e alla fine del Regio Tratturo Pescasseroli Candela), si è svolta l’ormai consueta passeggiata sul Sentiero Sipari guidata dal CAI Vallelonga Coppo dell’orso, con partenza da Pescasseroli e da Alvito e con l’incontro dei due gruppi di camminatori al rifugio Monte Tranquillo.

Mariapia Graziani