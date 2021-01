Home Abruzzo Domenico Palmieri nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Pescasseroli 13 gennaio, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Il Luogotenente Domenico Palmieri ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Pescasseroli, importante presidio dell’Arma con giurisdizione sul rinomato centro turistico “capitale” del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, e sul Comune di Opi.

Il Luogotenente Palmieri, originario della provincia di Caserta, 48 anni sposato con due figli, nell’Arma dal 1992, proviene da Picinisco (Fr) dove ha retto il comando della locale Stazione Carabinieri per 5 anni, ed è militare esperto con alle spalle una consolidata e diversificata carriera che lo ha visto impiegato in Sicilia, Lombardia ed in vari reparti nella provincia di Frosinone.

E’ stato insignito di Medaglia di Bronzo al Merito Civile, concessa nel 2005 dal Ministro dell’Interno, e di un Encomio Solenne del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nell’anno 2004.

Queste le parole del neo Comandante della Stazione “Mi rimetto in gioco per continuare a rendermi parte attiva nella tutela e salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica per i comuni di Pescasseroli ed Opi.

Continuerò costantemente e principalmente ad impegnarmi nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella tutela delle persone anziane e meno fortunate che da sempre sono nel mirino di scaltri truffatori e non di meno a rendermi disponibile all’intera popolazione di questo territorio, con l’unico ed esclusivo scopo di tutelarla, nel rispetto di quei cittadini onesti e rispettosi delle regole nonché delle Istituzioni tutte“.

Il sindaco di Pescasseroli, Avv. Luigi La Cesa, ha incontrato il nuovo Comandante nella sede del Comune ed ha espresso il proprio benvenuto “esprimo soddisfazione per la designazione del Luogotenente Palmieri quale nuovo Comandante della Stazione di Pescasseroli, fondamentale per il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Siamo pronti a lavorare in sinergia per raggiungere importanti risultati e gli auguriamo buon lavoro. Si ringrazia il Capitano Fabio Castagna, per la continua disponibilità e vicinanza manifestata in questo periodo e per il contributo dato affinchè la carenza di organico venisse colmata. Infine un ringraziamento speciale per il Brig. Angelo Russo ed a tutti i Carabinieri della Stazione che, in questo momento così difficile per tutto il Paese, hanno operato con grande generosità per la comunità Pescasserolese“.