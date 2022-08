Home Abruzzo Cronoscalata Svolte di Popoli, il 14 agosto si accendono i motori della 60esima edizione 8 agosto, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Il 14 agosto 2022 sta per tornare l’appuntamento più importante delle quattro ruote in Abruzzo e, senza togliere niente a nessuno, sicuramente fra i più importanti d’Italia. Da sempre, le leggendarie “Svolte di Popoli” sono sinonimo di motori, storie e tradizioni da portare avanti.

Quest’anno si celebra la 60esima edizione, numero molto importante, che testimonia come il tempo trascorso abbia dato un un valore aggiunto a questa manifestazione. Oltre ai big delle varie categorie quest’anno, nella cronoscalata, torneranno in gara anche le auto storiche che si contenderanno il “Trofeo Corradino D’Ascanio”.

C’è tanta attesa per l’edizione 2022 che dal 1963 anima il paese e i suoi abitanti. Un impegno da parte di tutte le persone che nel tempo hanno sempre contribuito alla riuscita della competizione. In questi giorni sono iniziati i lavori per garantire la sicurezza degli spettatori oltre a rendere perfetto il fondo stradale.

Le iscrizioni sono aperte e le adesioni continuano ad arrivare. Ai concorrenti delle Svolte di Popoli si aggiungono anche i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Montagna, pronti a darsi battaglia sulle curve della Statale 17. Tra i partecipanti dovrebbe essere confermata anche la presenza del pilota italiano Simone Faggioli, 11 volte Campione Europeo della Montagna.

La presentazione delle Svolte di Popoli si terrà giovedì 11 agosto all’Auditorium Gran Guizza, con inizio alle ore 18. Saranno presenti: Marco Marsilio (Presidente della Regione Abruzzo), Luciano D’Alfonso (Senatore della Repubblica), Ottavio De Martinis (Presidente Provincia Pescara), Angelo Caruso (Presidente Provincia L’Aquila), Giampiero Sartorelli (Presidente Aci Pescara), Mauro Colangeli (Sindaco Collepietro), Laura D’Abrizio (Sindaco San Benedetto in Perillis), Guido Quintino Liris (Assessore Sport Regione Abruzzo).

Ricordiamo gli appuntamenti: il 12 agosto per le verifiche sportive, presso le Scuole Elementari; il 13 agosto dalle 9:30 le prove della competizione; il 14 agosto, dalle 9:30 le due salite della 60° Cronoscalata Svolte di Popoli.

Al termine della presentazione, seguirà un rinfresco all’interno dell’auditorium che si trova in via Buozzi a Popoli.