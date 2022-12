Home Abruzzo Cabine da Favola, Nicola D’Amico trasforma le cabine elettriche in opere d’arte 12 dicembre, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono state ultimate a sorpresa nuove meravigliose opere d’arte del progetto “Cabine da Favola”.

Lo Street Artist abruzzese Nicola D’Amico ha terminato i lavori sulle cabine elettriche di Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Scanno con tre murales rispettivamente dal titolo “Cappuccetto Rosso e il Lupo”, “Biancaneve” e “La Bella e la Bestia”.

Nelle illustrazioni sono raffigurate le principesse eroine delle fiabe accompagnate da uno degli animali simbolo del PNALM (lupo, cervo e orso) e da una frase monito che mira a veicolare un importante messaggio nel rispetto delle tematiche sulla salvaguardia della flora e della fauna del Parco.

Cabine da Favola è un progetto di riqualificazione urbana delle cabine di E-Distribuzione in collaborazione e in onore del Centenario del PNALM, e grazie a questa iniziativa nei prossimi mesi altre cabine elettriche di diversi paesi del Parco diventeranno tela per le opere di Nicola D’Amico, giovane artista abruzzese, ideate in collaborazione con la fotografa e digital artist Nadia Novelli.

Per ora, l’accordo con E-Distribuzione è di lavorare nei Comuni dell’Alto Sangro e della Valle del Sagittario ma la volontà e l’impegno è anche quello di proseguire nei prossimi anni sugli altri versanti del Parco.

