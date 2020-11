Home Cronaca Abruzzo zona arancione, la restrizione scatterà mercoledì 11 novembre 9 novembre, 2020 Michele di Franco Cronaca

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha annunciato il passaggio alla zona Arancione: “Il ministro Roberto Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni: Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì“.

Il Cts ha definito questo al termine della riunione per l’emergenza covid. Le nuove restrizioni dovrebbero scattare da mercoledi 11 novembre.

Cosa prevede la zona arancione: divieto in qualsiasi orario del giorno o della notte di uscire dal proprio comune e dalla propria regione, salvo che per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità, ovviamente da indicare sul modulo di autocertificazione, nonché chiusura di bar, ristoranti e pasticcerie h24, ad esclusione di catering e mense. Qui puoi consultare le Faq domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/.

A quanto si apprende nel documento redatto verrà chiesto al vertice politico di adottare misure con particolare riguardo alle province di Teramo e L’Aquila, non propriamente delle zone rosse, ma limiti tra comuni e province, chiusure eventualmente di esercizi commerciali non indispensabili e aperture solo per negozi di prima necessità.

Qui puoi scaricare il modello di autodichiarazione: interno.gov.it/modello-autodichiarazione-ottobre-2020.pdf.

credit: abruzzoweb