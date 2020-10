Home Cronaca Sale il contagio a Civitella Alfedena, 4 nuovi casi positivi al Covid-19 23 ottobre, 2020 Michele di Franco Cronaca

Sale il numero dei contagiati da Covid-19 nel comune di Civitella Alfedena come anticipato nel comunicato diramato ieri dall’Amministrazione Comunale.

I tamponi della Asl hanno riscontrato ulteriori 4 casi di Covid-19, tutti riferiti al nucleo familiare delle persone risultate positive. Altri tre tamponi, sempre legati al nucleo familiare, hanno dato esito negativo.

Nei prossimi giorni la Asl ha calendarizzato una serie di tamponi a persone che sono entrate in contatto con i positivi ma che, pur stando peraltro già da diversi giorni in quarantena nell’attesa dell’esame, non hanno mostrato alcun sintomo.

L’Amministrazione ribadisce la solidarietà e l’augurio di pronta guarigione alle persone interessate, invitando tutti cittadini, come peraltro ha fatto in questo periodo, ad adottare misure di prevenzione a tutela della propria ed altrui salute.