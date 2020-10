Home Abruzzo Regione Abruzzo: Angelo Caruso dice Si al Napoli Calcio in videoconferenza con Marsilio 21 ottobre, 2020 Michele di Franco Abruzzo

A poco più di un mese dall’inizio della stagione invernale, Alto Sangro e Regione Abruzzo si sono incontrati virtualmente questa mattina in videoconferenza per fare il punto sulla situazione turistica di un Alto Sangro sempre più al centro dei processi di crescita turistica regionale.

Nell’ambito dell’offerta turistica, politica e dell’imprenditoria territoriale virtualmente presente hanno ribadito con forza l’appoggio all’amministrazione regionale per quanto concerne l’accordo con il Napoli Calcio. Come enunciato dalle parole del presidente del DMC Ernesto Paolo Alba in videoconferenza, visti i risultati raggiunti in termini di presenze e di ritorno d’immagine (confermati tra l’altro dallo stesso presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio difendendo l’operazione e respingendo al mittente le critiche arrivate in settimana dalla minoranza) vanno potenziati attraverso una serie di novità che la Regione Abruzzo sta prendendo in esame nell’ambito della promozione del territorio attraverso una maggiore offerta che possa per altro coinvolgere anche altre aree abruzzesi.

Nel più impellente tema relativo alla stagione invernale, l’aumento esponenziale dei casi da Covid-19 in corso, desta notevole preoccupazione per via delle limitazioni relative alla Regione Campania già in atto, principale bacino turistico dell’Alto Sangro; situazione che in questo momento, se dovesse peggiorare, potrebbe mettere seriamente a rischio la stagione turistica invernale.

Una richiesta in questo senso è arrivata puntuale dagli imprenditori, con la richiesta di un confronto tra Marsilio ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per scongiurare quello che potrebbe essere per l’Alto Sangro un enorme danno economico.

In vista del comitato ristretto dei sindaci che avrà luogo nella giornata di domani, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso (nonché Presidente della Provincia di L’Aquila) ha informato il presidente Marsilio della volontà di dare ai turisti invernali maggiori sicurezze promuovendo un protocollo ad hoc.

Sindaco Angelo Caruso che non ha fatto per altro mancare il suo apporto al presidente della regione Marsilio a riguardo del ritiro estivo del Napoli Calcio, operazione come confermato da Caruso che sin qui ha dato solo risultati positivi non solo a Castel di Sangro ma a tutta l’area circostante.