Home Cronaca Ateleta: l’Orsa Peppina torna a far danni, bottino 10 arnie e 30 galline 21 ottobre, 2020 Michele di Franco Cronaca

L’Orsa Peppina torna a far danni nel comune di Ateleta. La furba plantigrada ancora una volta ha scelto la piccola città in riva al Sangro per le sue razzie di leccornie. A farne le spese questa volta sono state le arnie di un cittadino ateletese residente nelle frazioni.

Un danno importante considerando l’impegno che l’apicoltore svolge durante l’arco dell’anno per produrre le piccole quantità di “nettare degli dei”. La golosona Peppina ha fatto letteralmente man bassa del miele contenuto nelle arnie, 10 cassette per la precisione.

La fugace mamma non si è limitata alle cassette di miele. Dopo aver conosciuto il gustoso sapore del pollame ateletese, ha pensato bene di intrufolarsi all’interno di diversi pollai per papparsi le circa 30 galline che dormivano beatamente.









Certo, per alcuni cittadini questa situazione inizia a dar qualche noia, ma preservare l’ambiente stanziale dell’Orsa Peppina potrebbe essere anche un volano per un “turismo lento” legato alla sua presenza. Il “Bear Watching in Abruzzo” è una pratica ambientale in forte ascesa che potrebbe avere effetti positivi anche sul turismo di Ateleta. “Cogliere le opportunità anche quando, sembra, non ce ne siano“.

Dopo questi episodi i Carabinieri Forestali dell’area “Parco Majella” hanno iniziato subito a lavorare per catalogare i danni insieme al Funzionario ASL 1 veterinaria Dott.ssa Erminia Scioli e del Responsabile Ufficio Monitoraggio e Conservazione Fauna selvatica Ente Parco Nazionale della Majella Dott. Antonio Antonucci

Le attività ispettive degli enti hanno tracciato ogni spostamento dell’orsa e repertato ogni danneggiamento causato dalla ghiottona, al fine di procedere ad un probabile indennizzo economico.