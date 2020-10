Home Cronaca Ateleta, operato il ragazzo schiacciato dal trattore 18 ottobre, 2020 Michele di Franco Cronaca

E’ stato operato ieri mattina M.C. di 26 anni di Ateleta rimasto schiacciato dal trattore mentre svolgeva il suo lavoro presso una ditta boschiva. Il giovane, la scorsa settimana, è stato trasportato con l’eliambulanza del 118 presso l’ospedale San Salvatore di L’Aquila in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse estremamente critiche tanto che si è temuto per la sua vita. I medici del nosocomio aquilano non hanno perso ne tempo ne speranza, riuscendo dopo quasi 24 ore ad arrestare l’emorragia interna del giovane ateletese.

A distanza di quasi una settimana dall’incidente con il trattore, i familiari hanno tirato un sospiro di sollievo, almeno in parte, per aver ricevuto informazioni positive di miglioramento costante dai professori dell’ospedale civile. Lievi complicazioni sono sorte a causa di una piccola frattura cranica che ha fatto trasalire i familiari, ma il neurochirurgo dopo aver effettuato una Tac ha tranquillizzato i parenti. Ieri mattina i medici hanno effettuato l’intervento al cranio ed alla mandibola durato circa 8 ore.

Anche nella città di Ateleta, trapelate alcune informazioni sul miglioramento del concittadino, si respira un’aria più serena. I medici continuano a tenere il giovane sotto stretta osservazione per i gravi traumi subiti, ma con molta probabilità mercoledì i medici potrebbero iniziare l’operazione più delicata al bacino.

Il bollettino medico parla di miglioramenti costanti e significativi anche se le sue condizioni di salute inducono sempre alla prudenza ed alla pazienza. La struttura fisica di M.C. però è tale da orientare, chi lo conosce bene, verso l’ottimismo. Tantissimi sono i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia, oltre alle centinaia di telefonate che quotidianamente vengono indirizzate ai familiari.

Oggi durante la prima giornata di campionato della Real Carceres, squadra di Ateleta militante in seconda categoria, è stato esposto uno striscione per augurare al giovane amico una pronta guarigione. Per suggellare questo messaggio la squadra locale ha battuto per 6-2 i rivali del Pescolanciano.

Dalla nostra redazione giunga un abbraccio forte alla famiglia.