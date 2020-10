Covid-19 a Castel di Sangro, Regione Abruzzo: chiusura anticipata dei locali pubblici

Aumentano a Castel di Sangro i casi di contatto da Covid-19. Sono ora quattordici i casi accertati di positività, tre cittadini in più rispetto ai giorni scorsi, un piccolo aumento che le autorità competenti stanno monitorando attentamente.

A farne le spese un minore e due adulti non collegati a quei nuclei familiari sin qui interessati dal contagio. Per i tre soggetti interessati si tratta di una positività al covid senza particolari problemi di salute, dunque asintomatici e posti in isolamento domiciliare.

Negativo invece il tampone effettuato ad un altro cittadino di Castel di Sangro, venuto in contatto nei giorni scorsi con soggetti sfortunatamente colpiti dal virus. In attesa dell’esito del tampone da parte dell’organo sanitario il cittadino, responsabilmente, si è posto in isolamento volontario nella propria abitazione.

Nella giornata di oggi inoltre, il sindaco Angelo Caruso, in veste di Presidente della Provincia di L’Aquila ha presenziato all’unità di crisi per l’emergenza da Covid-19 insieme ai massimi vertici politici e sanitari della Regione Abruzzo. Da quanto emerso, la Regione Abruzzo adotterà, in accordo con le direttive nazionali, delle misure restrittive avanzando la richiesta della chiusura anticipata dei locali pubblici e soprattutto l’intensificazione dei controlli in seno a condotte e atteggiamenti non consoni alla situazione pandemica in corso.

Tutto ciò visto l’aumento giornaliero dei casi di positività al Covid 19, anche per via del maggior numero di tamponi effettuati, diversamente dai mesi considerati “neri” della pandemia in cui la percentuale di tamponi eseguiti era molto più bassa.

E’ emerso poi un particolare focus verso gli ambiti scolastici, con la sollecitazione di Caruso rimarcata ancora una volta di poter effettuare screening rapidi e di essere più attenti nell’ambito dei trasporti scolastici.

Altro punto al vaglio delle misure di contenimento è il ripristino della didattica a distanza, principalmente per gli istituti superiori ma al momento resta solo un’ipotesi.