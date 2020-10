Il Tratturo dei Re, a Castel di Sangro presentata la guida turistica

Un tratturo che unisce, un tratturo che ancora una volta, a distanza di secoli, rimarca quella vicinanza tra realtà distanti, accomunate da un tracciato, il Castel di Sangro – Lucera sempre più meta di interessi, non solo storico culturali ma anche turistici.

Nella mattinata di ieri si è svolta la presentazione della guida turistica “Il tratturo dei Re” presso la Sala Consiliare del comune di Castel di Sangro. Un incontro voluto e realizzato dall’associazione “Il Tratturo“, presieduta dal Dott. Elio Cardillo, illustratore di quello che a tutti gli effetti è un volume su cui poter lavorare nell’ottica di una maggior fruizione di una delle più importanti strade naturali di Abruzzo, Molise e Puglia.

Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Castel di Sangro, grazie all’impegno del neo eletto consigliere comunale Simon Luca Raffone e a Mario Rainaldi, relatore dell’evento. L’obbiettivo è la nascita di una collaborazione sia culturale che turistica, verso uno dei simboli della storia cittadina, il tratturo Castel di Sangro – Lucera da secoli meta di transito per gli armenti che migravano dai nostri monti in direzione delle pianure foggiane.

Questa transumanza ha garantito per secoli un economica di scambi non solo pastorali, ma culturali. Questa antica pratica era tipica dei pastori dell’Appennino abruzzese, diretti verso il Tavoliere delle Puglie. Consisteva nel trasportare gli animali dai monti abruzzesi e molisani, ai ricchi pascoli del Tavoliere. Nel meridione, in particolare, l’importanza economica di tale attività era tale da essere gestita da due specifiche istituzioni del Regno di Napoli: la Regia dogana della mena delle pecore, con sede a Lucera e poi a Foggia, e la Doganella d’Abruzzo.

Una guida cartacea importante per la conoscenza dei territori interessati, realizzata in collaborazione con Gioele Di Renzo, autore del testo, ma soprattutto un documentario che ripercorre quel “cammino lento” del Tratturo Castel di Sangro – Lucera, percorso altamente fruibile da tanti appassionati.

Una vicinanza testimoniata dalla presenza del sindaco di Campodipietra Notartomaso e dal vicesindaco Giuseppe Riccitelli, quest’ultimo ribadendo sull’importanza del QR inserito all’interno della guida per una condivisione multimediale, dal presidente della Pro Loco di Lucera, Sergio Alfieri e dei tanti presenti, desiderosi di scoprire quella pietra miliare fondamentale nei rapporti tra questi territori.