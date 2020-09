250 presenze a Castel di Sangro con la Transiberiana d’Italia

Giornata mondiale del turismo da record per Castel di Sangro che, in una domenica contrassegnata dal maltempo, registra, grazie alle oltre 250 presenze arrivate da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Marche, Campania e Molise con l’ultimo treno estivo della Transiberiana d’Italia, un altro piccolo record in un campo, quello turistico sempre più perno della vita economica e sociale cittadina e del comprensorio.

Numeri non certo esigui vista la particolare situazione epidemiologica relativa al COVID ma soprattutto al clima avverso di questi giorni. Il mese di settembre, storicamente poco attrattivo dal punto di vista turistico, ha riservato a Castel di Sangro un successo inatteso che premia ancora una volta il lavoro dei tanti tra associazioni, amministrazione comunale e imprenditori del settore, che investono e credono fermamente nel turismo di qualità.

L’offerta principale del territorio sangrino, sempre più attrattivo dal punto di vista culturale, enogastronomico e sportivo, punta ad essere motore trainante non solo dell’Abruzzo ma anche fuori regione. Proprio in questa occasione, sulla Transiberiana d’Italia, si sono registrate presenze di cittadini provenienti dal Belgio.

Ai turisti giunti in Alto Sangro attraverso uno dei più incantevoli paesaggi interni dell’ Abruzzo, è stato offerto, a partire dalle ore 15.30 un tour storico culturale facendo conoscere agli avventori, ciò che di più bello offre Castel di Sangro, dal suo borgo alla Basilica di Santa Maria Assunta, dalla Pinacoteca Patiniana al Museo Civico Aufidenate, passando attraverso una città in continuo sviluppo e rinnovamento, ammirata per la sua capacità di attrazione turistica.