Neve a Roccaraso, crollano le temperature e si inizia a sognare 26 settembre, 2020 Michele di Franco Roccaraso

Questa notte le temperature sui monti dell’Alto Sangro sono crollate scendendo sotto lo zero, ed ecco apparsa la prima neve a Roccaraso. Per gli amanti dello sci non c’è cosa più elettrizzante che immaginare le montagne del Consorzio Skipass Altosangro piene di neve.

E’ quello che è successo in queste ultime ore con l’arrivo della perturbazione nel centro Abruzzo. Vedere le stazioni sciistiche coperte da un velo di candida neve è decisamente incoraggiante. Non soltanto Roccaraso è stata avvolta dalla “dama bianca” ma anche tutto il comprensorio.

Lo stesso scenario si può osservare sui monti di Ateleta ma anche a Capracotta.

Sul sito Caput frigoris è stata registrata la temperatura prossima allo zero sull’Altopiano delle 5 Miglia a quota 1250 metri. Una perturbazione che, sebbene sia troppo presto, potrebbe spingere gli appassionati della neve a pianificare le prossime vacanze invernali a Roccaraso.

Quest’anno ci saranno anche delle novità ma soprattutto un potenziamento degli impianti di risalita, specialmente all’Aremogna. Il collaudo della telecabina a 10 posti dei Pallottieri sta andando avanti. A Dicembre il nuovissimo impianto di risalita sarà il fiore all’occhiello della stazione sciistica.

Ricordiamo che anche quest’anno c’è stata l’abbondanza di frutta sulle nostre tavole, quindi iniziate a sognare perché il proverbio degli antichi non sbaglia mai.

