Home Abruzzo Sci di fondo, raduno dei comitati abruzzesi e molisani a Barrea 21 settembre, 2020 teleaesse.it Abruzzo, Video

Si sono dati l’appuntamento a Barrea i gruppi degli atleti dei Comitati di Sci Nordico di Abruzzo e Molise per la messa a punto della preparazione, sorvegliati dai loro tecnici: Loreto Cera, Elena Como, Ugo Sciullo, Oreste D’Andrea, Alessandro D’Andrea, Michele Carnevale. Presente anche l’istruttore nazionale Tommaso Tamburro.

Grande entusiasmo delle compagni sportive, già pronte ad affilare le “armi” “per una stagione invernale che si annuncia frizzante e promettente per i colori regionali“, svela a TeleAesse il presidente dello Sci Club di Alfedena, al vertice della commissione tecnica abruzzese, Arturo Como.

“Emergono evidenti segni di miglioramento da questa giornata – spiega – Como – che fanno ben sperare non solo per la stagione che ci prepariamo ad affrontare, ma anche e, soprattutto, per il futuro di questo sport che comporta grandi sacrifici, dati dalla costante ed impegnativa preparazione atletica alla quale i nostri giovani si sottopongono con grinta e determinazione”.

Insomma arrivano buone notizie dal gruppo abruzzese, che conferma come i piccoli club del meridione, pur non avendo gli stessi mezzi e le capacità economiche di quelli più blasonati del settentrione, non gettano mai la spugna, animati da un autentico spirito sportivo. “Voglio davvero ringraziare tutti per l’abnegazione ed il tempo che dedicano a questa disciplina”, ha chiosato Arturo Como.

Guarda il video