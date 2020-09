Home Cronaca Alto Molise, ladri in azione durante i comizi 20 settembre, 2020 teleaesse.it Cronaca

Comizi col botto quelli di Agnone e Poggio Sannita. Ma non per i discorsi conclusivi dei candidati sindaci (due liste a Poggio Sannita e tre ad Agnone) ma perchè mentre i contendenti si sfidavano verbalmente sui rispettivi palchi dei ladri mettevano in essere dei furti in abitazioni lasciate vuote dai proprietari scesi nelle rispettive piazze per ascoltare i comizi. Il condizionale sull’accaduto è d’obbligo ed i Carabinieri della Compagnia di Agnone che indagano sui casi hanno la bocche cucite. Mentre, pare, che il bottino più ingente sia quello di una abitazione di Poggio Sannita da dove i ladri avrebbero trafugato orologi, preziosi ed oro per un ammontare di circa 90 mila euro.

Ad Agnone invece i ladri sarebbero stati visti da un condomino di una palazzina che avendo sentito dei rumori sospetti al piano inferiore sarebbe sceso per controllare ed avrebbe impattato contro tre uomini col passamontagna che fuggivano rapidamente. Ladri che dopo aver forzato finestre e portoni sarebbero scappati proprio perché scoperti dell’inquilino della palazzina. Si dice anche di un altro colpo messo a segno contemporaneamente a Castelverrino ma per il momento sono solo voci che cercano fondatezza. I ladri sarebbero fuggiti a bordo di una Mercedes classe A di color argento, ma sarebbe stata vista anche un’altra auto sospetta, notizie che gli inquirenti pare stiano al momento verificando.

Vila