Gestione e riorganizzazione delle associazioni, ecco il programma degli aggiornamenti

Definire la mission della propria organizzazione, pianificare il percorso per portarla a compimento e individuare precisamente i profili delle figure operative.

Sono le basi per costruire un’associazione, soprattutto in un momento come quello attuale, e sono anche gli elementi al centro del nuovo corso di formazione gratuito e interamente a distanza organizzato dal CSV Molise.

Il Centro di servizio non vuole tralasciare alcun dettaglio della propria attività di sostegno ai volontari, da qui l’intenso programma di iniziative di aggiornamento che ha ripreso il via all’inizio del mese di settembre e che proseguirà per tutto l’anno.

‘Gestione e riorganizzazione delle associazioni’ è il titolo dell’iniziativa che si pone nel solco di un lavoro di affiancamento agli enti del Terzo Settore che il CSV sta portando avanti con determinazione e che non si è fermato nemmeno durante il lockdown del marzo scorso. A seguito delle problematiche venutesi a creare con l’emergenza coronavirus si è reso necessario informare e formare le associazioni circa la strada da percorrere per ripartire e questo ha dato lo sprone alla promozione di un progetto specifico.

Dal 24 settembre al 22 ottobre il consulente del CSV Molise Angelo Salvi, psicologo del lavoro e docente presso la Pontificia facoltà di Scienze dell’Educazione ‘Auxilium e l’Università Europea di Roma’, terrà una serie di incontri volti ad aumentare le competenze gestionali di ogni organizzazione.

«Questo ciclo di incontri avrà come output l’aumento delle competenze gestionali di ogni singola associazione, per perseguire in maniera più adeguata gli obiettivi organizzativi – ha spiegato Salvi -. Parleremo dell’analisi dei profili individuali, in termini di competenze e bisogni lavorativi, degli operatori/volontari, di elaborazione e ridefinizione della vision organizzativa, dell’integrazione tra le esigenze associative e le caratteristiche del personale (volontario e non) degli ETS».

Date: giovedì 24 settembre, mercoledì 30 settembre, mercoledì 7 ottobre, giovedì 15 ottobre, giovedì 22 ottobre. Orari: dalle 16,30 alle 18,30.

Per partecipare basta cliccare sul link sottostante e compilare il form. Successivamente il CSV invierà a tutti gli iscritti le credenziali per l’accesso alla piattaforma online.

https://forms.gle/JkNZ1LnpZ7TGsYNB6