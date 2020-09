Home Abruzzo Civitella Alfedena capitale del turismo nel Parco d’Abruzzo, dopo l’estate dei record si lavora sui prossimi eventi 16 settembre, 2020 teleaesse.it Abruzzo, Video

E’ fra i paesi dell’Alto Sangro che ha ospitato un numero eccezionale di turisti. L’emergenza coronavirus, paradossalmente, ha fatto incrementare le presenze in modo esponenziale sotto i monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Grazie al tabellone degli appuntamenti messo a punto con perizia dagli operatori, in sinergia con il comune di Civitella Alfedena, gli ospiti hanno potuto godere di un palcoscenico all’aperto che è mutato magicamente ogni giorno, stupendo tutti con proposte culturali, giochi popolari, concerti e spettacoli di assoluto rilievo. Fra gli ospiti più importanti, la scrittrice Dacia Maraini.

Ma non finisce qui. Proprio in questi giorni è in corso un’interessante e suggestiva mostra fotografica itinerante, di circa 30 immagini, che ripropone i momenti storici del piccolo borgo. Fotografie intrise di un fascino antico, dove riemergono usanze e le tradizioni di una volta.

Guarda il Videoservizio