Fondi per le strutture sportive, Agnone necessita di un nuovo Palasport

Un palazzetto dello sport oramai obsoleto e fatiscente. Un Palabelsito che cade a pezzi quello di Agnone che ha visto la copertura impermeabile aprirsi come una buccia di banana nelle ultime intemperie. Un impianto sportivo quello di viale Europa di Agnone che rientra nelle prospettive dei vari programmi elettorali dei futuri sindaci. Si aspettano finanziamenti e soldi da spendere per un eventuale abbattimento e ricostruzione ex novo dell’impianto sportivo.

Ma intanto di concreto c’è la comunicazione di Pompilio Sciulli, Presidente dell’Anci Molise, che avvisa che “L’Istituto del Credito Sportivo ha incrementato i plafond di mutui messi a disposizione delle iniziative in collaborazione con l’Anci dedicati all’impiantistica sportiva: “Sport Missione Comune 2020” e “Comuni in pista 2020” che negli ultimi anni hanno consentito la realizzazione di oltre 2.000 cantieri. In particolare –sottolinea Sciulli- per “Sport Missione Comune” 2020 il plafond di mutui inizialmente stanziato di € 80.000.000,00 (ottantamilioni) passa a 160.000.000,00 (centosessanta milioni) mentre per “Comuni in pista 2020” il plafond di mutui di € 20.000.000,00 (ventimilioni) passa a 25.000.000,00 (venticinque milioni).

Fino al 5 dicembre 2020, è dunque possibile presentare le istanze finalizzate al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi. I relativi bandi e i documenti necessari per la domanda di mutuo, al link: https://www.creditosportivo.it/i-nostri-bandi/”. E’ dunque il momento di saper progettare e cercare di inserirsi nei finanziamenti e non solo per il Palasport.

Vila