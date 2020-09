Home Abruzzo Pescocostanzo, presentazione all’elettorato della lista ‘Alternativa Democratica’ 6 settembre, 2020 teleaesse.it Abruzzo

“Mi sono arrivati tanti complimenti ieri dopo la presentazione della mia squadra”, esordisce così il sindaco di Pescocostanzo Roberto Sciullo, inorgoglito per gli uomini e le donne che lo accompagneranno alla prossima tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Una sfida senza avversari, perchè sarà l’unica lista a confrontarsi con il gradimento dell’elettorato, ma che comunque procura qualche mal di pancia, considerando che non è mancato qualche volantino anonimo non proprio d’accordo con il rinnovo della candidatura dell’avvocato Sciullo.

Di seguito i nomi dei candidati.