Agnone, riaprono le scuole lunedì 14 settembre

Lunedì 14 settembre le campanelle degli istituti scolastici agnonesi suoneranno ed i battenti dei plessi scolastici si apriranno agli studenti per il nuovo anno scolastico 2020/2021. Sarà certamente un anno particolare dopo quello passato che ha costretto per il Covid, gli studenti a sostenere esami e lezioni attraverso i monitor dei Pc. I battenti si riapriranno con la presenza fisica degli alunni, ma alcune scuole verranno chiuse qualche giorno dopo perché seggi per le elezioni amministrative e referendarie. Così il primo break è previsto già per il 18 settembre fino al 24 dello stesso mese. Seggi che vedranno interessate ad Agnone le scuole di via Pietro Micca e dell’Alberghiero con l’Itis.

Mentre attualmente alcuni lavori interessano i laboratori dell’Ipsseoa (Alberghiero) al momento nelle scuole agnonesi non è variato nulla. Non ci sono i banchi di nuova concezione mentre sono ben delineati sui pavimenti i percorsi “Anticovid” per gli studenti e la presenza di gel disinfettanti. Per i discenti delle superiori sarà impossibile organizzare i vari Mak Pi, Fieste o Pesche di Beneficienza proprio per l’assembramento anticovid. Il calendario scolastico, per quanto concerne le scuole di Agnone, vede lunedì 14 settembre il primo giorno di scuola mentre l’ultimo sarà sabato 5 giugno 2021.

Il calendario delle festività vede, per la tristezza dei discenti, cadere di domenica la festività di Ogni Santi del 1 novembre. Poi, martedì 8 dicembre 2020 l’Immacolata Concezione. Le Vacanze di Natale sono previste da giovedì 24 dicembre a martedì 5 gennaio 2021, mente quelle di Pasqua andranno da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021. Il 25 aprile (Festa della Liberazione) cadrà di domenica; il 1 maggio 2021 Festa del Lavoro cade di sabato mentre è giovedì 13 maggio la ricorrenza del santo Patrono di Agnone (San Cristanziano). Infine mercoledì 2 giugno 2021 è la Festa Nazionale della Repubblica mentre l’ultimo giorno di scuola sarà, come detto, sabato 5 giugno.

