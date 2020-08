Home Politica Agnone, amministrative 2020. Lista 1 “Esserci” candidato sindaco Iannelli: ecco il programma elettorale 27 agosto, 2020 teleaesse.it Politica

Porta il numero 1 la lista “Esserci” che vede candidato sindaco Agostino Iannelli, new entry della politica amministrativa agnonese. La lista di matrice di centrodestra è il continuo di quella che ha visto Lorenzo Marcovecchio come sindaco. Il gruppo ha cercato di proporre un sindaco nuovo e che non ha mai avuto esperienze in tal genere. Per questo la scelta è ricaduta su Iannelli volto ben noto nella comunità cittadina benchè lavori ad Isernia.

