Le cascate del Volturno: un salto nel Molise 27 agosto, 2020

Le cascate del Volturno hanno un fascino del tutto particolare. Nascono in località La Cartiera, frazione di Castel San Vincenzo, ai piedi del monte Santa Croce, ad appena 700 metri sul livello del mare. Due torrenti, poco più che rivoli in estate, scendono dalla montagna; l’acqua sgorga dalla roccia, verde di muschio e foglie, prima di infrangersi dolcemente sui sassi sottostanti.

Laggiù, un piccolo specchio limpidissimo e fresco accoglie le acque che si intrecciano tra loro in un tutt’uno inesplicabile; insieme, dopo un po’ di sosta, continueranno la strada fino al mare. Accade, a Castel San Vincenzo, che sotto quelle cascate nascano storie, passino persone, le une e le altre sconosciute a se stesse, ma non al fiume; esso scorre lento e conosce le cose prima ancora che accadano, non fosse altro per averle vissute mille e mille volte, come conosce l’acqua che sgorga limpida sul suo greto da secoli e secoli.

E talvolta, dopo un bel girovagare, la stessa acqua torna a salutare la roccia, ad accarezzarne i sassi, a scorrere leggera e libera incontrando il torrente; sazia di vita e di giorni indimenticabili.

Fabio Picone