Castelguidone, Giornata della “Legalità, dell’impegno e della responsabilità”: venerdì 28 agosto

Ancora una volta don Alberto Conti, parroco di Castelguidone (Ch), Responsabile della Caritas diocesana triventina ed originario di Capracotta, darà vita alla Giornata della “Legalità, dell’impegno e della responsabilità” che prenderà vita, venerdì 28 agosto, proprio a Castelguidone. Sotto l’egida della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico ‘Paolo Borsellino’ e della Caritas dell’Abruzzo e del Molise.

L’incontro prevede alle ore 11.00 la preghiera dell’ora media e a seguire la presenza di don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, che intratterrà i presenti su “Ci vuole un fiore. Dal degrado alla cura dell’Ambiente”. Dopo pranzo, intorno alle ore 16.30 sarà Giuseppe Antoci, presidente del parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, a trattare le tematiche su “La mafia dei pascoli”. Ricordiamo che Antoci nel 2014 ha introdotto un protocollo per l’assegnazione degli affitti dei terreni, che prevede la presentazione del certificato antimafia anche per quelli di valore inferiore a 150 000 euro.

“Questo “Protocollo di legalità” il cosiddetto “Protocollo Antoci” prima, nel settembre 2016, è stato esteso a tutta la Sicilia e sottoscritto da tutti i Prefetti dell’isola. Successivamente, il 18 maggio 2016, Antoci è stato vittima di un attentato mafioso dal quale è uscito illeso grazie all’auto blindata e all’intervento della scorta. Il “Protocollo” è stato recepito dal nuovo codice antimafia il 27 settembre 2017, e adesso è applicato in tutta Italia”.

Lo scrittore Andrea Camilleri in un’intervista a Rai Uno, durante la puntata supereroi del 7 agosto 2016, ha definito Antoci “un Eroe dei nostri tempi”, “una persona coraggiosa che facendo il proprio dovere combatte la mafia”. Un appuntamento dunque al quale non si può non mancare.

V.Labanca