Alto Molise, amministrative 2020: curiosità sui candidati

Tre liste in competizione ad Agnone due di matrice di centrodestra ed una di centrosinistra. 39 candidati compresi i tre aspiranti sindaci. Il più anziano sceso in campo per le Comunali 2020 è il noto Giuseppe De Martino (Peppè per gli amici) inossidabile, con la sua classe 1943 per la lista “Esserci” di centrodestra. A seguire, altro personaggio noto di Agnone, è Giovanni Labbate faro di Villacanale (frazione di Agnone) e per decenni presidente dell’Atletica Agnone. Classe 1949 Labbate è schierato nella lista di centrosinistra “Nuovo Sogno Agnonese”.

Il più giovane fra tutti è Andrea Pannunzio, 21enne essendo del 1999 in competizione con la lista “Agnone Identità e Futuro”. Per quanto concerne le donne ecco la giovanissima Michela Cerbaso del 1998 espressione dei Giovani Democratici Agnonesi con la compagine “Nuovo Sogno Agnonese”. Per le altre signore in lista (quattro per ogni schieramento) omettiamo la data di nascita solo per “bon ton”. Infine due omonimi: il nome di Franco Marcovecchio compare sia nella lista “Agnone Identità e Futuro” e sia anche in quella di “Nuovo Sogno Agnonese”.

Chiaramente si tratta di due persone diverse: il primo conosciuto nella cittadina come “lo Zio Franco”; il secondo, ingegnere ed insegnante è conosciuto soprattutto in ambito sportivo essendo stato in passato Presidente dell’Olympia Agnonese. Per quanto concerne i “reciclati” dalle passate amministrative se ne contano quattro nella lista “Agnone Identità e Futuro” (Vincenzo Scarano, Franco Paoletti, Pasqualino De Mattia e Gino Di Ciocco); due in Nuovo Sogno Agnone (Daniele Saia e Giuseppina Catauro) e due nella “Esserci” (Roberto Amicone e Germano Masciotra).

In quest’ultima non c’è il sindaco uscente Lorenzo Marcovecchio ma è in lista la sorella Mariangela; non c’è l’assessore Tonino Scampamorte ma c’è il figlio Paolo; non c’è l’assessore Edmondo Amicarelli ma c’è il futuro genero Agostino La Rocca. Ultima curiosità e casualità, Agostino Iannelli è candidato sindaco per la lista “Esserci” e nella vita è responsabile della Polizia Municipale di Isernia, con lui, nella stessa lista, anche Silvana Carosella moglie di Umberto Guerrizio comandante della Polizia Municipale di Agnone.

