Tragedia al lago di Barrea, salva due bambini e scompare nel lago 22 agosto, 2020

Si è consumata la tragedia in questi attimi al lago di Barrea nel pressi della località “Colle Ciglio”. Un uomo di 39 anni residente in provincia di Frosinone, nel tentativo di salvare i suoi bambini in acqua è stato inghiottito dalle acque del lago.

L’uomo si trovava insieme alla compagna e i due bambini. Stavano trascorrendo una felice giornata lungo le sponde del lago di Barrea giocando con un gommone all’interno del lago per rinfrescarsi dalla calura.

I bambini dopo un tuffo in acqua hanno iniziato ad agitarsi sbracciandosi, richiamando l’attenzione del padre. L’uomo si è tuffato immediatamente per recuperare i due ragazzi, riuscendo a mettere in salvo i due ragazzini 8 e 10 anni.









Probabilmente un malore improvviso ha fatto perdere le forze all’uomo, scomparendo tra i flutti del lago. I villeggianti hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che hanno alzato in volo l’elicottero di salvataggio.

Insieme ai militari sono giunti anche i sommozzatori per scandagliare il fondo del lago di Barrea. Le ricerche dell’uomo ancora non hanno avuto esito favorevole e si teme per la sua vita.

Dopo oltre due ore di ricerche l’uomo non è stato ancora individuato. Sul posto anche i Carabinieri di Castel di Sangro e Alfedena.