Coronavirus Agnone, troppi giovani nei locali pubblici: la commissaria Ferri ammonisce gli esercenti

Afflusso turistico come non mai ad Agnone e nei centri del Molise altissimo. Ma soprattutto ad Agnone il flusso di gente e di ragazzi che in quasi tutte le ore del giorno e soprattutto nella fascia serale e notturna che si vede nei bar, pub e negli altri locali è davvero stucchevole.

Se il sindaco Paglione di Capracotta continua con messaggi “ufficiali” a chiedere prudenza alla popolazione perché il Covid-19 non è debellato ora a scendere in campo è la Commissaria Prefettizia di Agnone, Giuseppina Ferri, che con un proprio “Avviso” indirizzato agli esercenti commerciali chiede una massima attenzione per un Coronavirus che in diverse Regioni italiane sta riprendendo piede con i contagi.









“Si ricorda alla Cittadinanza e, in particolar modo ai Gestori di pubblici esercizi – scrive la Ferri- il rigoroso rispetto di tutte le normative inerenti la prevenzione del contagio da Covid-19. In particolar modo si invita al massimo riguardo di quelle che sono le misure inerenti il distanziamento sociale, l’uso dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi dove prescritti e, una attenzione massima nell’evitare qualsivoglia forma di assembramento. Il momento storico che stiamo vivendo – conclude la Commissaria Prefettizia – ci obbliga a tenere sempre alta l’attenzione. Confidando nel senso civico di ciascuno, si ringrazia per la collaborazione“.

Ma come s’insegna in giurisprudenza la forza ed il rispetto di una norma giuridica sta nella sanzione. E forse qualche maniera forte contro gli assembramenti non sarebbe errata.