E' morto il centauro soccorso dalla Polstrada di Agnone 10 agosto, 2020

E’ toccato alla Polizia Stradale di Agnone dover effettuare tutti i rilievi del drammatico incidente che ha visto la morte di un motociclista nei pressi di Pettoranello del Molise. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri (domenica 9 agosto). Il centauro non Molisano è rovinato al suolo ed è ora al vaglio della Polstrada agnonese ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sono stati proprio gli uomini della “Pantera” alto molisana a prestare i primi soccorsi all’uomo che versava in serio pericolo di vita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Il ferito è stato poi trasportato presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia dov’è deceduto a causa dei pluritraumi riportati.

V.L.