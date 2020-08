Villetta Barrea, inaugurazione mostra d’arte “Locus il Luogo”

Lunedì 10 agosto a Villetta Barrea, presso i locali siti in via Benedetto Virgilio 151-153 (ex albergo Parco Nazionale d’Abruzzo), sarà inaugurata la mostra d’arte “Locus il Luogo” fortemente voluta dalla dott.ssa Miriam D’Andrea , un’oriunda ex dirigente del Ministero dei Beni Culturali.

La collettiva raccoglie opere pittoriche di artisti nativi di Villetta Barrea o fortemente legati al Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, emergenti ed anche molto affermati per le rilevanti esperienze artistiche nazionali ed internazionali. Una delle sale espositive ospiterà opere fotografiche e video sempre inerenti ai luoghi del nostro territorio prodotte da diversi autori.