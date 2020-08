Home Attualità Staffoli, autorizzate solo le gare nazionali di Barrel Racing e Pole Bending dal 7 al 9 agosto 4 agosto, 2020 teleaesse.it Attualità

Annullate tutte le manifestazioni corollarie alla Corsalonga dello Staffoli Horses in programma dal 7 al 16 agosto; azzerati stand e animazioni varie, restano, per quest’anno, solo i concorsi ippici di Barrel Racing e Pole Bending (gare queste regolarmente autorizzate a livello nazionale dall’Ente di Promozione Sportiva ACSI ed inserite sula pannello CONI) che si terranno da venerdì 7 a domenica 9 agosto prossimi.

L’ingresso ai paddock sarà limitato e regolamentato e verranno “ottemperati i protocolli dei comportamenti previsti dalle Linee Guida dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i concorsi organizzati durante l’emergenza epidemiologica”. “Una manifestazione questa – asseriscono dall’Associazione Compagnie Terre Alte – Alto Molise – Onlus, e dall’ASD Sanniti Ranch, organizzatori degli eventi- che vedrà la partecipazione di numerosi cavalli provenienti da tutto il territorio nazionale“.









Questo in sintesi ciò che vedrà la rinomata località agnonese di Staffoli. Ma il timore per un grande afflusso di gente è palpabile. “Infatti – ci dicono gli organizzatori – oramai dopo trent’anni la gente sa’ dell’appuntamento ippico che si svolge a Staffoli che non ha mai saltato un’edizione. Certamente saranno tante le persone che affluiranno nonostante i dinieghi sul pianoro alto molisano spinti da curiosità ed abitudine, ma questa volta, purtroppo, non troveranno un briciolo di organizzazione. Peccato davvero – concludono – speriamo di rifarci il prossimo anno quando la nostra ‘Corsalonga’ compirà 32 anni“.

Limiti imposti ed interruzione di quello che era l’appuntamento clou dell’Estate Agnonese totalmente azzerata, che significava non solo richiamo turistico ma un notevole giro economico sia per il settore ippico che per i commercianti e soprattutto per la Compagnia Terre Alte che nei dieci giorni dell’evento davano vita ad un evento copiato in mezza Italia ma che mantiene ancora una sorta di ‘esclusiva’ tutta alto molisana sia per l’organizzazione, sia per lo spessore dei partecipanti, per il divertimento ed anche per la bellezza del pianoro dell’Azienda Agrituristica Selvaggi di Staffoli.

V.Labanca