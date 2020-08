Home Abruzzo Risate ed emozioni a Villetta Barrea con lo spettacolo che riparte 3 agosto, 2020 teleaesse.it Abruzzo

Si prosegue con la magica estate di Villetta Barrea: tanti sono gli eventi previsti in questo comune dell’aquilano da sempre meta gradita soprattutto dai turisti desiderosi di godere delle meraviglie della natura nel cuore pulsante del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise.

In questa particolare estate 2020 la voglia di tornare a stare insieme, seppur con i dovuti accorgimenti, e di tornare a sorridere è davvero tanta; ed ecco che anche in uno dei borghi più suggestivi della regione verde d’Europa scende in piazza, è il caso di dire, con un ricco cartellone di eventi in cui si inserisce anche “Ridi, emozionati a Villetta Barrea“, una mini rassegna firmata Uao Spettacoli per permettere al pubblico di trascorrere qualche ora in allegria.

Le serate, possibili grazie anche a Comune, Pro Loco e Archeoclub di Villetta Barrea sono ad ingresso gratuito e gli spettacoli che verranno distribuiti in due location differenti avranno inizio alle ore 21.30. Sono sei gli appuntamenti in programma: si parte il 5 agosto con lo spettacolo Rita, un genio con lo zucchero filato in testa di e con Valentina Olla, una monografia brillante su Rita Levi Montalcini che verrà ospitata nell’androne di Palazzo Graziani.

La scalinata di via Caracena, poi, sarà cornice per gli altri appuntamenti: si prosegue il 7 agosto con il cabaret di Poi ve lo dico in L’anno “00” come la farina mentre l’8 agosto, torna in scena la show girl televisiva ora attrice teatrale e cantante Valentina Olla con ‘Na vorta c’era Roma..ancora, dove il suggestivo panorama della città eterna sarà protagonista di canti, sonetti e racconti.

La magica notte di San Lorenzo, invece, sarà degnamente celebrata da un racconto con musica dal titolo La Banda con l’attore Federico Perrotta, la cui regia è di Manfredi Rutelli, l’autore è Pierpaolo Palladino, e i musicisti Vincenzo Meloccaro e Alessio Renzopaoli mentre I Carta Bianca daranno spazio al cabaret nella serata del 12 agosto con Guarda chi si rivede.

Chiude la mini rassegna il mago Alberto Alivernini con Cabaret Magico nella serata del 16 agosto. Si ricorda che tutte le serate saranno organizzate nel massimo rispetto delle norme di sicurezza previste.