Home Capracotta Capracotta, materassi abbandonati sulla strada l’ira di Paglione 3 agosto, 2020 teleaesse.it Capracotta

Neanche il tempo di invitare i tanti turisti e immigrati estivi ad avere prudenza e non assembrarsi nei punti di maggior richiamo del paese vista che la pandemia del covid non è debellata, che il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, si trova a combattere contro atti di inciviltà. Questa volta l’incivile di turno ha pensato bene di abbandonare nella natura tre materassi invece di smaltirli nelle apposite aree individuate per i rifiuti speciali. L’ira del sindaco è scattata immediatamente in un post pubblicato anche sui social per cercare di smascherare e redarguire l’autore dell’insano gesto.

“Una sola parola: VERGOGNA –esordisce Paglione- A te che hai abbandonato quei tre materassi sul ciglio della strada che porta a Capracotta dico che non sei degno neanche di nominarlo il nostro bel paese. Uno come te –conclude il sindaco- non merita di godere delle bellezze dei nostri luoghi e di respirare l’aria pulita che abbiamo. Dovresti semplicemente vergognarti per questo inqualificabile gesto di inciviltà”. Ora nel centro alto molisano è scattato il “Wanted” per identificare il o i proprietari dei materassi dismessi e lasciati ad inquinare uno dei paesaggi più belli del Molise altissimo.

Vila