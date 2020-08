Home Capracotta Pienone di presenze a Capracotta, Paglione:” Ma non dobbiamo abbassare la guardia” 2 agosto, 2020 teleaesse.it Capracotta

La calura degli ultimi giorni ha anticipato l’esodo delle partenze dalle metropoli. Dato riscontrabile a Capracotta, meta preferita degli oriundi residenti in diverse città dello stivale, ma prevalentemente a Roma. La località dell’Alto Molise è il luogo ideale per refrigerarsi e godere delle tipicità locali.

Se non vi fosse stata l’emergenza coronavirus sul pianoro più alto del Molise, come da oltre mezzo secolo a questa parte, la prima domenica di agosto migliaia di persone avrebbero calcato l’erba di Prato Gentile, per vivere il più grande evento dell’estate molisana: La Pezzata.

Le presenze sono assolutamente apprezzabili, commenta il primo cittadino, Candido Paglione, che tuttavia non si stanca di raccomandare atteggiamenti prudenti, soprattutto ai più giovani.

“Si vedono scene belle di un paese vivo, che torna alla normalità dopo mesi di preoccupazioni e settimane di sacrifici da parte di tutti. Non c’è che dire, davvero un bel segnale dopo un periodo difficile, duro. Purtroppo, però, si assiste anche a episodi di leggerezza, sporadici, ma che rischiano di ributtarci in una situazione delicata. Ricordo a tutti che il virus è ancora in circolazione: non lo abbiamo, purtroppo, ancora sconfitto.



Dal mondo della ricerca – aggiunge Paglione – giungono notizie rassicuranti su un possibile vaccino, ma non è certo il caso di abbassare la guardia. Ricordo a tutti che con poche – ma doverose e preziose – accortezze possiamo davvero minimizzare i rischi di contagio: distanziamento, mascherina, igiene. Impegniamoci, per questo, a non creare situazioni di assembramento e indossiamo la mascherina anche negli spazi all’aperto, per non buttare all’aria gli enormi sacrifici che abbiamo fatto fin ad ora. Basta un po’ di senso di responsabilità da parte di tutti per continuare in questa delicata battaglia che sicuramente vinceremo.



Quindi, di nuovo, torniamo a vivere – chiosa il sindaco – ma facciamolo con le dovute accortezze anche perché, e qui faccio mio l’appello che il capo dello Stato ha lanciato solo qualche giorno fa, libertà non è il diritto di far ammalare gli altri”.