Home Molise Pesche, il comune diventa partner dei cittadini e approva il regolamento di collaborazione per la gestione dei beni urbani 31 luglio, 2020 teleaesse.it Molise

Il Comune di Pesche approva il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Il documento è stato formalizzato ieri sera, punto saliente in discussione all’ordine del giorno, durante la seduta consiliare presieduta dal sindaco Ido De Vincenzi.

Il municipio della pentria è il secondo in Molise ad immaginare una politica concreta di “cittadinanza attiva” con la propria comunità. Sei anni fa ad aprire la strada a questo innovativo ed intelligente “concept” di partenariato “open” con il pubblico, è stato il comune matesino di Macchiagodena, sempre in provincia d’Isernia.

Il regolamento, composto da 21 articoli, in sostanza offre una miriade di possibilità ai cittadini che finalmente potranno essere i veri protagonisti per la crescita e lo sviluppo del proprio paese attraverso interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità. Tutte queste attività – è da precisare – non comporteranno in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza con i soggetti realizzatori.

Il documento, che alleghiamo per la visione, è stato curato dall’avvocato Mario Fuschino, consigliere comunale di Pesche, che lo ha elaborato e proposto di concerto con l’amministrazione per la sua approvazione.

Leggi il Regolamento.