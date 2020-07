Home Abruzzo Gal Abruzzo Italico Alto Sangro, nasce il Gruppo Marketing Turismo 30 luglio, 2020 teleaesse.it Abruzzo

Lunedì scorso si è costituito, presso la sede di Abruzzo Innovazione Turismo, fra i 50 operatori turistici pubblici e privati che hanno manifestato interesse, presenti e collegati attraverso piattaforma di conference call, il Gruppo Marketing per il Turismo del GAL Abruzzo Italico-Alto Sangro (GMT).

Il GMT è nato nel rispetto della procedura disciplinata dall’Avviso pubblicato dal GAL e dalla PMC Abruzzo sui rispettivi siti web il 23/06/2020, a seguito dell’attività svolta da Abruzzo Innovazione Turismo che ha ricevuto apposito incarico dal GAL. La costituzione del GMT rientra nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale 2014 -2020, ed ha l’obiettivo di condividere, compartecipare e ottimizzare le azioni ricomprese nella progettazione integrata di filiera complementare e coerente con le altre attività previste nel PSL, nonché nel più ampio contesto per il settore turistico. Attività di produzione di servizi e pacchetti turistici, creazione di proposte ed offerte, promozione e commercializzazione condotte dalle DMC attive e riconosciute sul territorio ai sensi della L.R. 15/15, nonché alle stesse attività svolte dalla PMC attiva e riconosciuta ai sensi della stessa legge regionale e del Polo di Innovazione per il Turismo “Abruzzo Innovatur” attivo e riconosciuto ai sensi della L.R. 40/12

Una volta “Costituito”, il GMT rimane aperto anche alle successive libere adesioni di ulteriori operatori interessati che potranno entrarvi a far parte inviando la modulistica nella medesima modalità prevista nell’avviso pubblico. Abruzzo Innovazione Turismo procederà ad avviare ulteriori azioni di animazione per allargare la compagine al maggior numero possibile di operatori.

Al GMT possono partecipare specifiche categorie di attori locali riconducibili essenzialmente alle seguenti tipologie: operatori, singoli o aggregati, attivi nella produzione, gestione e promo-commercializzazione dei servizi turistici ricettivi; operatori, singoli o aggregati, dei servizi turistici complementari prodotti, gestiti, proposti sia da singoli Operatori Professionali formalmente riconosciuti (Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici, Guide Alpine, Accompagnatori Media Montagna, Guide Speleologiche, Guide Equestri, Guide Bike, Maestri di Sci, Istruttori sportivi federali in genere), sia da Associazioni, Cooperative e/o Società di servizi che, avvalendosi dei primi, svolgono attività di organizzazione di escursioni, esperienze ed altri servizi nell’area di competenza territoriale del GAL; le organizzazioni, le imprese e gli operatori, singoli o aggregati, che producono, organizzano, gestiscono e propongono servizi turistici aggiuntivi di trasporto, di logistica, di fruizione punti di interesse ed attrattori turistici in genere (trasporto e mobilità, agenzie viaggio con attività di incoming, informazione ai turisti, visita aree protette, esperienze di educazione ambientale, nelle fattorie didattiche, presso punti di produzione, degustazione di produzioni tipiche locali, presso i laboratori dell’artigianato locale, nolo di attrezzature sportive in genere, eventi sportivi, culturali, folkloristici, enogastronomici, spettacoli, visite guidate a musei, palazzi storici, abbazie, eremi, chiese e punti di interesse in genere).