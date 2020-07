Home Molise Staffoli, emozioni da western in Molise con la Corsalonga: si comincia il 7 agosto 30 luglio, 2020 teleaesse.it Molise

Il Covid non interrompe la più grande manifestazione di Agosto di Agnone. Anche quest’anno la Corsalonga e le manifestazioni western dello Staffoli Horses si svolgeranno nel pianoro dello splendido scenario naturale di un altopiano incastonato tra i monti dell’Alto Molise, ai confini del Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise, ad una altitudine di 1050 metri sul livello del mare, su una bellissima vallata di 80 ettari.

Trentunesima edizione che prenderà il via venerdì 7 agosto per concludersi domenica 16 agosto. Certamente una edizione più “compressa” ma ricchissima di eventi ed appuntamenti che terranno impegnati i partecipanti dalla sera e per tutta la notte e fino al mattino.

Tantissime le gare in programma che vedranno cavalli e cavalieri essere impegnati nei vari paddock e nelle gare che ricordano quelle dei cowboy, ma anche escursioni in bivacco nel territorio alto molisano, animazioni per bambini con giochi gonfiabili, aree espositive con stand, tanta gastronomia e passeggiate su pony o cavalli, musiche e balli country nel saloon, sono in programma per i dieci giorni che trasformeranno Staffoli in un vero ranch.

“Spazi aperti e mandrie di bovini –esordiscono gli organizzatori dell’evento- si sa, sono la caratteristica di molti stati dell’ovest Americano, e sicuramente una dimensione così è difficile trovare qui in Italia.

In questo remoto angolo del Molise si riesce ancora a vivere questa emozione e sicuramente è questo lo spirito che pervade l’animo dei cavalieri che si incontrano qui ogni anno, muovendosi da posti lontani e vivendo insieme un’atmosfera western fatta di vita all’aperto, gastronomia tipica, barbecue, gare di velocità e performance con le mandrie, country music alla sera e tanti, tantissimi cavalli che si muovono in libertà in questi enormi spazi”.

Un appuntamento da non perdere anche perché vivere l’atmosfera western di Staffoli, assistere ai vari spettacoli è completamente gratuito. Un’ emozione non solo per i bambini ma soprattutto per gli adulti che possono prendere così confidenza così con uno sport ancora a molti sconosciuto, come le gimkane western, il dressage, il mountain trail ed altro ancora.

Vittorio Labanca