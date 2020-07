Home Auguri Auguri al Maresciallo Emanuele Labanca, oggi il giuramento a Firenze 29 luglio, 2020 teleaesse.it Auguri

Per le restituzioni legate al covid-19 non hanno potuto assistere alla cerimonia gli esterni e per questo gli allievi Marescialli dei Carabinieri dell’8^ corso della caserma “Maritano” di Firenze hanno giurato, questo pomeriggio, fedeltà alla Patria ed indossato i gradi di Maresciallo.

Fra questi Emanuele Labanca di Agnone, figlio del nostro Capo Redattore e Direttore del mensile Eco dell’Alto Molise, Vittorio Labanca. I Marescialli dovranno frequentare ancora un anno nella scuola fiorentina per conseguire la laurea triennale e poi esser destinati alle varie Stazioni. Le congratulazioni e l’augurio ad Emanuele di una splendida carriera da parte degli amici di TeleAesse.