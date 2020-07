Home Cronaca Condannato a risarcire il Pnalm l’uomo che uccise l’orso nel 2014 22 luglio, 2020 teleaesse.it Cronaca

“Oggi pomeriggio, a L’Aquila, la Corte di Appello ha riformato la prima sentenza di assoluzione e ha riconosciuto l’illegalità commessa dall’imputato condannandolo a risarcire il PNALM e le parti civili, oltre al pagamento di tutte le spese processuali. E’ quanto comunica l’associazione ‘Salviamo l’Orso”.

“Le sanzioni sono troppo lievi ? Sicuramente , ma è il primo passo per rendere questo paese un poco più civile e rammentare a tutti che la legge va rispettata. Il ruolo delle associazioni – continua la nota stampa – risulta ancora una volta decisivo per aver richiesto l’impugnazione della sentenza emessa in primo grado.

Un grazie di cuore alla Magistratura – aggiunge il direttivo del sodalizio – per non aver ceduto a pressioni e condizionamenti che volevano ridurre l’accaduto ad un semplice “incidente” senza dolo.

Dal 2014 molte cose sono cambiate a Pettorano ed in tanti paesi dell’Abruzzo interno grazie alle azioni messe in campo da Enti e associazioni di volontariato, convivere con l’orso se vi è la volonta si può – concludono – i mezzi ci sono e chi ne usufruisce oggi ci ringrazia e ne guadagna tutta l’immagine della nostra regione”.