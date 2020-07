Castel San Vincenzo, tutto pronto per ‘Mainarde in vela’: si comincia venerdì 31 luglio

Mainarde in Vela non è solo sport e natura ma è anche cultura. Il cartellone infatti prevede due eventi collaterali che trattano la narrativa e la storia del territorio. Venerdì 31 luglio, dopo l’inaugurazione della kermesse e l’escursione conoscitiva del lago su kayak e pedalò, saranno presentati, in un reading musicale, due libri di narrativa. “Storia di un (quasi) amore in quarantena” di Davide Gambardella e “Lo sbarco” di Gennaro Di Biase. L’incontro vedrà la partecipazione dei due autori accompagnati da intervalli musicali proposti dal chitarrista Pio Giannini.

Sabato 1 agosto, invece, sarà il turno di Nicola Mastronardi che illustrerà “I sanniti e la storia di Italia”. Un focus sulla storia del territorio molisano, la vicenda storica e l’importanza dei popoli italici nella denominazione della nazione. Inoltre, sarà presentato dallo scrittore, il suo ultimo lavoro “Figli del Toro”, edito da Volturnia Edizioni.

I due eventi evidenziano l’attenzione degli organizzatori per la cultura in generale ma anche e soprattutto per quella del territorio sannita. Saranno allestiti dei corner in cui sarà possibile documentarsi attraverso guide turistiche della valle del Volturno e del Molise. Sarà data una forte attenzione alla storia del territorio affinché i turisti, in particolare quelli provenienti da altre regioni, possano conoscere le radici di un territorio glorioso come il Molise.