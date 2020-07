Home Attualità Poste, Università delle Generazioni: “A rischio chiusura il 2° ufficio di Agnone”. 17 luglio, 2020 teleaesse.it Attualità

La paventata apertura degli sportelli delle Poste e Telecomunicazioni di Agnone anche nelle ore pomeridiane sta destando un plauso da parte di cittadini ed associazioni. Registriamo il consenso dell’Università delle Generazioni della cittadina alto molisana nella persona del responsabile Domenico Lanciano.

“L’Università delle Generazioni –si legge nella nota di Lanciano- ha appreso che probabilmente Poste Italiane abolirà in Agnone il secondo ufficio di Piazza Unità d’Italia per concentrare tutte le attività d’istituto in quello centrale di Via Verdi che, sito nel medesimo palazzo del Municipio, dovrebbe restare aperto pure nel pomeriggio. Se così sarà l’associazione culturale agnonese non può che dirsi assai lieta di tale decisione di Poste Italiane le quali erano state dalla stessa più volte sollecitate, negli ultimi venti anni, pure attraverso una apposita campagna-stampa, proprio a unificare i due uffici e a prestare servizio nei pomeriggi anche a beneficio dell’utenza proveniente dai comuni dei dintorni e persino di quelli del vicino Abruzzo.

In verità –conclude Lanciano- il ventennale e frequente sollecito dell’Università delle Generazioni riguardava pure il posizionamento dell’auspicabile e necessario unico ufficio postale in zona di maggiore e migliore baricentro rispetto alla nuova conformazione urbana di Agnone, magari nella stessa più centrale ed accessibile piazza Unità d’Italia o immediati dintorni, proprio per agevolare l’utenza, specialmente quella proveniente dall’hinterland molisano-abruzzese”.

Ora si attende che i vertici di P.T. diano concretezza a quanto disposto mentre, invece, a Pietrabbondante il sindaco Di Pasquo sta sempre più sollecitando l’apertura di uno sportello soprattutto in questo periodo estivo dove la presenza turistica è rilevante. “Come noto, durante la fase emergenziale del covid-19 Poste Italiane ha effettuato un drastico taglio degli orari dell’ufficio del comune alto molisano. Purtroppo, ancora ad oggi, l’azienda non ha ripristinato il normale orario di apertura dello sportello causando notevoli disagi alla popolazione. Tra l’altro va evidenziato che nel Comune non sono presenti sportelli bancari e, pertanto, tutti i cittadini che hanno bisogno di un conto corrente si sono rivolti allo sportello postale”.

Questa la nota dell’Adoc, associazione dei consumatori del Molise, a Poste Italiane in merito alla mancata riapertura giornaliera dell’ufficio postale di Pietrabbondante. Si attendono sviluppi in merito.

Vila