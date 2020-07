Home Turismo Villetta Barrea, acquisti il Pass e benefici di vacanze con agevolazioni e sconti 14 luglio, 2020 teleaesse.it Turismo, Video

Vacanze sicure e con tante opportunità di svago, ma anche all’insegna del risparmio grazie al circuito affiliato al “Pass” ideato dal Comune di Villetta Barrea in collaborazione con la Pro Loco e le Associazioni locali. Una card acquistabile da tutti, anche per coloro che sono in transito per poco tempo a Villetta. E’ assai conveniente poiché consente di fruire di sconti significativi in alberghi, ristoranti, bar e negozi, comprese le attività sportive e ludiche, escursioni e visite ai musei

Gli ospiti che in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze tra i monti del Parco d’Abruzzo l’hanno già acquistata. Il costo varia in base al numero dei beneficiari ed ai giorni per i quali si richiede l’utilizzo.

Tutte le info posso essere assunte sul sito web www.ufficioturisticovillettabarrea.jimdofree.com.

Singolo per 3 giorni € 10 – 7 giorni € 18 – 15 giorni € 30;

Coppia per 3 giorni € 16 – 7 giorni € 24 – 15 giorni € 35;

Famiglia per 3 giorni € 22 – 7 giorni € 32 – 15 giorni € 55.

Guarda il Videoservizio