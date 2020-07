‘Occhiomagico’, soddisfazione fra i partecipanti per il corso di fotografia

Si concluso, dopo tre week end intensi e pieni di impegni, il primo corso base di fotografia organizzato dal Circolo fotoricreativo Occhiomagico di Castel di Sangro.

I 22 iscritti hanno seguito con interesse ed entusiasmo crescente le lezioni, che hanno spaziato dalle tecniche di base a quelle più evolute, dalla panoramica sui generi più in voga alla post-produzione digitale dello scatto.

Non è mancata l’uscita sul campo: tra lo spettacolo naturale del lago e le bellezze dell’antico borgo di Barrea. Qui i frequentatori hanno potuto mettere in pratica le tante informazioni acquisite.

Visto il successo, i responsabili del “Circolo Occhio Magico” non mancheranno di proporre nuovamente il corso tra qualche tempo, per insegnare a nuovi appassionati le tecniche e i trucchi per approcciare nel modo migliore a questa bellissima disciplina, espressione artistica alla portata di tutti ma anche strumento indispensabile di testimonianza del nostro mondo, del suo passato e del suo frenetico incedere verso il futuro.