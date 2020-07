Estate 2020, due campus estivi in Abruzzo e Molise con Asd Natural..mente

Viene dalla A.S.D. Natural..mente Trekking di Castel di Sangro una proposta concreta, rivolta ai più giovani, finalizzata a consentirgli di trascorrere una vacanza sana, nello scrupoloso rispetto delle norme sanitarie anti-covid.

Si tratta di due campus estivi che saranno animati sia in Molise che in Abruzzo: attività ludico-ricreative, culturali e sportive connesse alla scoperta delle peculiarità del territorio e delle sue bellezze.

Un campus è già stato attivato quest’oggi a Forlì del Sannio, riservato ai bambini e agli adolescenti. Per loro il divertimento è assicurato con attività ludico-ricreative, culturali e sportive.

Il piano formativo fornirà ai partecipanti strumenti, nozioni e competenze tali da permettere ad ognuno di esprimere la propria creatività attraverso laboratori di teatro, di movimento creativo, di manipolazione, di giochi ed esperienze sensoriali ed emozionali.

“L’obiettivo – spiega il presidente dell’Asd Giuseppe Raimondi (foto) – è quello di insegnare alle nuove generazioni usi, costumi e tradizioni del proprio paese di origine attraverso il gioco, le interviste, le testimonianze, le documentazioni e le narrazioni degli anziani, proprio per favorire un legame temporale tra giovani e anziani, ovviamente con l’ausilio di figure professionali“.

L’altro progetto ludico-ricreativo, invece, partirà nei prossimi giorni a Castel di Sangro e terminerà il 28 agosto. Ovviamente con le stesse finalità educative e ricreative.

“La mission – chiosa Raimondi – è quella di diffondere diffusione degli sport outdoor, in ambiente esterno, principalmente montano, sono l’obiettivo principale della ASD Natural..mente Trekking è il coinvolgimento dei più piccoli nelle nostre attività è fondamentale per trasmettere conoscenza e appartenenza al territorio alle generazioni future. L’associazione è affiliata allo CSEN (Centro Educativo Sportivo Nazionale) ed è riconosciuta dal CONI garantendo pertanto professionalità e competenza tecnica in ogni in ogni disciplina messa in atto“.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Natural..mente si è costituita dieci anni fa grazie all’impegno di un gruppo di appassionati e professionisti della montagna, abruzzesi e molisani, che hanno voluto unire le loro individuali esperienze e diffondere una cultura della montagna e degli sport in outdoor a quanti vogliono vivere il proprio tempo libero avvolti nella natura tra aree incontaminate per raggiungere serenità e benessere psico-fisico.

Entrambi i campus sono stati patrocinati dai rispettivi Comuni che li ospitano (Forlì del Sannio – Castel di Sangro e Pro Loco). Info, costi e modalità d’iscrizione: Katjana 339.197.7204.

E-mail: naturalmentetrekkingasd@gmail.com.