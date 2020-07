Home Cronaca Alfedena, continua l’incubo dello sportello ATM che fa rimanere senza soldi e senza carta 10 luglio, 2020 teleaesse.it Cronaca

L’illusione di poter utilizzare lo sportello automatico per prelevare i contanti ed invece vedersi “sequestrare” – o se preferite – “inghiottire” la carta bancomat, con la beffa di rimanere senza denaro e non poter provvedere altrove per ottenere la liquidità necessaria.

E’ un disagio che si registra sistematicamente ad Alfedena, presso l’ ATM della Banca di Credito Cooperativo di Roma, l’unico presente in paese.

Un problema annoso che mette in difficoltà turisti e residenti. Se il guaio si verifica di venerdì poi bisogna aspettare fino al lunedì successivo per recuperare il proprio bancomat.

E’ facile immaginare le imprecazioni dei malcapitati di turno, costretti a tornare apposta ad Alfedena per riappropriarsi della carta. Nel frattempo si deve rinunciare al ristorante, al rifornimento di carburante o alla spesa. La breve vacanza si interrompe di colpo per il turista di passaggio, con il rischio di non poter tornare neanche a casa. Senza denaro.

L’utenza locale, spesso incappata in tale inconveniente, spera che l’Istituto bancario provveda subito a sostituire lo sportello ATM con uno funzionante, visto il perdurare della situazione insostenibile. Altrimenti – ci permettiamo di suggerire – basterebbe impedire l’accesso della carta ogni qualvolta vi siano problemi di linea o di “hardware”.