La ministra Azzolina incontra i vertici delle scuole altomolisane

Visita in Molise della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lucia Azzolina che a Campobasso, a conclusione del tavolo tecnico legato alla ripartenza delle lezioni a settembre, ha avuto, con vari rappresentanti istituzionali, un momento dedicato ad una piccola rappresentanza del mondo della Scuola.

“Su iniziativa del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Anna Paola Sabatini, presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Montini” –racconta Linda Marcovecchio– la Ministra Lucia Azzolina ha avuto modo di confrontarsi con due sole voci del contesto scolastico molisano, le Dirigenti Agata Antonelli, dell’I. C. “Montini” e Maria Rosaria Vecchiarelli, dell’I. C. “Molise Altissimo” di Carovilli che rappresentano due espressioni territoriali diverse, per alcuni aspetti contrapposte, l’una con carenza di spazi didattici a fronte di una numerosa popolazione scolastica di area urbana, l’altra, di area interna, con disponibilità di aule che faticano ad affollarsi a causa del gravoso fenomeno dello spopolamento delle zone periferiche.

Entrambe le dirigenti –aggiunge la docente- portando l’esperienza delle proprie rispettive scuole, hanno avuto l’onore di rappresentare la realtà molisana condividendo con la Ministra il percorso evolutivo e di crescita che le Scuole stanno affrontando da diversi anni riuscendo, attraverso vari canali di finanziamento, a modernizzare i propri istituti con l’innovazione degli arredi, l’arricchimento continuo dei device tecnologici, la cura della formazione per il personale scolastico. In virtù di tutto questo l’emergenza Covid non ha trovato le scuole molisane impreparate ad attuare un repentino e fattivo passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza, realizzando in modo immediato classi virtuali su cui spostare il processo formativo basato su una metodologia tesa a creare vicinanza”.

La DS Maria Rosaria Vecchiarelli, con il supporto delle docenti Anna Carano, Rosalba Carnevale, Linda Marcovecchio e Loretina Toto, ha messo in risalto il tema dell’“avvicinamento” quale strategia tesa a trasformare la criticità dell’appartenere ad un’area interna, spesso sinonimo di carenze di servizi, disagi vari, dispersione ed isolamento, in opportunità, incentivando i gemellaggi a distanza, la partecipazione a competizioni informatiche a distanza e a scala nazionale, i progetti Erasmus, tali da consentire alla gran parte degli studenti frequentanti la scuola superiore di primo grado del proprio comprensivo, di partecipare a mobilità nei vari paesi europei.

“L’incontro con la Ministra –riprende Marcovecchio- ha permesso di illustrare le caratteristiche dei nuovi laboratori di informatica dell’istituto Comprensivo “Molise Altissimo”, degli arredi con le nuove sedie spro 3.0 e dei maxi schermi touch mobili per l’attuazione della metodologia della flipped classroom, dell’atelier creativo per la modellizzazione 3D, dei pc lap della scuola che, nel periodo dell’emergenza, sono stati dati in comodato d’uso a molti studenti per aiutare le famiglie a dare l’automomia operativa al proprio figlio. La DS Vecchiarelli ha altresì messo in evidenza le iniziative intraprese nell’ambito di altri canali di finanziamento e della strategia dell’area interna “Alto Medio Sannio”, di cui il comprensivo “Molise Altissimo” è parte, al fine di potenziare ancor più l’innovazione didattica 4.0, attraverso la realizzazione di aule per la realtà aumentata, la fornitura di tappeti interattivi ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e l’organizzazione di eventi hackathon. La Ministra Azzolina –ha concluso Marcovecchio- attraverso la voce di sole due dirigenti, ha potuto riscontrare quanto alta e curata sia la qualità del servizio scolastico offerto in un territorio per molti aspetti difficile in cui la passione e la motivazione dei docenti e dei dirigenti, sostenuti da una proficua collaborazione con il personale ATA e con le famiglie, consente di dire che si è pronti per la ripartenza e di gridare a gran voce che #lascuolanonsiferma”.

