Al via il centro formativo estivo per bambini e ragazzi a Villetta Barrea

Viviamo in un paradiso nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in un territorio che il virus per nostra fortuna ha risparmiato totalmente e quando abbiamo letto sui giornali del 28 maggio “Genitori in piazza di oltre 20 città italiane” con un appello al Ministero “La scuola è una priorità!”, abbiamo pensato di mettere insieme i nostri diversi saper fare (Mariapia Graziani, sociologa, direttrice del Museo della Transumanza, guida turistica, Roberta Viggiani zooantropologa didattica, guida ambientale, Anna Villani, educatrice professionale e mediatrice culturale, tutte tre appassionate portatrici di una funzione educativa e organizzatrici di campi d’esperienza) e di dare risposta all’accorato e pienamente condivisibile appello dei genitori.

Se durante la pandemia tutti si sono resi conto di come l’insegnamento sia un’attività complessa da unire strettamente ad una qualità delle relazioni e pertanto bambini e ragazzi hanno il diritto a una didattica in presenza, oltreché in sicurezza, viceversa, non è stata sufficientemente sottolineata, neppure dal Comitato istituito dal Ministero dell’Istruzione per identificare un quadro possibile di misure da adottare nel corso della pandemia, la necessità di trovare all’interno dell’insegnamento scolastico modalità efficaci per contrastare quel “deficit di natura” che oggi provoca molteplici danni soprattutto alla popolazione in età evolutiva.

Vivendo in simbiosi con la natura non solo è possibile avere una maggiore consapevolezza delle minacce al nostro stesso pianeta e agire con impegno sulla prevenzione, sulla protezione e sulla riparazione dei danni causati dal genere umano all’ambiente, ma anche si riscontrano importanti benefici nei bambini e nei ragazzi: sulla salute innanzitutto, ma anche sul miglioramento delle attività di osservazione, di ascolto, di concentrazione, di ragionamento, di collaborazione, d’interesse e motivazione e, non da ultimo, di sviluppo del senso di appartenenza a luoghi naturali e affettivi.

Dalla volontà di venire incontro ai bisogni dei bambini e dei ragazzi e, quindi, alle esigenze dei genitori è nato Serendipity, il Centro formativo estivo, tra Natura e sicurezza, in cui quotidianamente è possibile sperimentare una varietà di attività sportive, culturali, sociali, creative attraverso modalità diverse di fruire appieno della Natura.

Le attività al Centro formativo avvicineranno bambini e ragazzi alla Natura anche con l’ausilio delle materie scolastiche (aritmetica, italiano, storia, geografia ecc), rivisitate in una luce nuova e attrattiva.

I partecipanti formeranno una rete viva di relazioni, che consenta la capacità di dialogare e d’interrogarsi sulle proprie emozioni, anche con strumenti differenti (diario, fotografie, performance teatrali ecc) finalizzati ad incentivare un’alfabetizzazione emotiva.

Serendipity, il Centro Formativo estivo per i bambini dai 6 ai 14 anni è operativo a Villetta Barrea dal 13 luglio al 29 agosto, ogni giorno (tranne la domenica) dalle 10,00 alle 17,00, presso il Museo della Transumanza, in spazi sia all’aperto che al chiuso, dedicati a esperienze creative, di apprendimento, di gioco, di animazione, di fruizione costante della Natura. Il programma prevede escursioni nel territorio e laboratori di arti e mestieri (cfr locandina), al fine di sviluppare una sensibilità alle tematiche ambientali e una conoscenza consapevole del Parco e delle meraviglie che lo caratterizzano.

E’ possibile prenotare presso il Centro Formativo Estivo una o più giornate o anche tutto il periodo previsto e, nelle settimane di operatività del Centro, si potrà partecipare ad attività guidate da operatori dotati di passione e competenza e fare esperienze sempre nuove, sempre affascinanti.

II costo di una giornata è di 15 euro, e da 6 giornate in su è di 10 euro (pranzi al sacco portati da casa). Tutte le regole sanitarie stabilite dal Governo e dalla Regione sono rigorosamente rispettate… Ora tocca a voi, genitori, perché la bellezza e l’impegno vanno sostenuti!

Info:Centro Formativo Estivo Via Roma Villetta Barrea, presso Museo della Transumanza, tel 340.317.4515. Email : pipiagraziani@gmail.com. Sito web: www.borgofattoriadidattica.eu.

Mariapia Graziani