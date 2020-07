Home Cronaca Carovilli, tre lupi finiscono nella foto trappola 1 luglio, 2020 teleaesse.it Cronaca

Un bel lupo dal manto nero, certamente “maschio alfa” di un branco composto da altri tre elementi sono stati fotografati qualche giorno fa in agro di Carovilli. I lupi probabilmente in cerca di cibo dovrebbero essere stazionari delle montagne alto molisane oppure sconfinati dal vicino Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise.

I tre esemplari sono caduti in una foto-trappola istallata in località “Colle Arso” dai Carabinieri-Forestali della Stazione di Carovilli coordinati dal Mar. Ord. Omar Gavoto, che ne hanno immediatamente segnalato la presenza agli organi preposti ed al Servizio Veterinario dell’Asrem di Agnone. Dalle immagini i lupi dovrebbero stare bene in salute e sono stati immortalati mentre tranquillamente percorrevano una stradina interpoderale.

La presenza del lupo sulle montagne altomolisane non è nuova ed anzi fa piacere che animali da sempre ritenuti erroneamente pericolosi per l’uomo possano riprodursi in queste aree e svolgere al meglio il loro ruolo di selettori della fauna selvatica, controllando la dimensione delle popolazioni delle prede ed eliminando le carcasse degli animali morti per cause naturali.

V.L.