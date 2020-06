Home Attualità Alto Molise, avvicendamento dei parroci a Pietrabbondante e Castelverrino 29 giugno, 2020 teleaesse.it Attualità

Rimescolamento in ordine sacerdotale per alcune parrocchie alto molisane. Dal 1 luglio prossimo lascerà il servizio pastorale Don Leonardo Sacco parroco di Pietrabbondante e Castelverrino. Proprio per tale evento questa sera (lunedì 29 giugno) il Vescovo, Mons. Claudio Palumbo, alle ore 18.00, celebrerà insieme con tutti i sacerdoti della Forania di Agnone i Vespri nella Chiesa dei Ss. Simone e Giuda in Castelverrino.

Un messaggio particolare ed un saluto da “Padre” quello che il Presule di Trivento riserverà per don Don Leonardo. Analoga celebrazione è stata tenuta ieri sera presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Pieteabbondante con i sacerdoti della Forania di Carovilli e con la partecipazione del sindaco Antonio Di Pasquo e tutta la comunità del paese alto molisano.

“Ad interim –comunicano dalla Forania di Agnone- il Legale Rappresentante delle Parrocchie di Pietrabbondante e Castelverrino – dal prossimo 1 luglio sarà Don Gino D’Ovidio, Direttore dell’Istituto Sostentamento Clero, mentre eserciteranno il ministero pastorale a Pietrabbondante don Mauro Di Domenica e a Castelverrino i Padri Caracciolini che sono ad Agnone”.

Vila