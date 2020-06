Home Attualità Sanità, il popolo molisano grida la protesta davanti al consiglio regionale 20 giugno, 2020 teleaesse.it Attualità, Video

Sarà una grande manifestazione a sostegno anche dell’ospedale Caracciolo quella che si svolgerà il 23 giugno prossimo, sotto la sede del consiglio regionale di Campobasso. Il raduno ad Agnone è per le ore 7.30 in piazza Unità d’italia da dove muoveranno i pullman. Molti saranno quelli che raggiungeranno il capoluogo molisano con le auto proprie. Presenti sotto la sede del Consiglio Regionale i rappresentanti dei Comitati e dei Liberi Cittadini per la Sanità pubblica.

Ciò perché nella medesima data il parlamentino regionale è chiamato a deliberare sulla mozione di indirizzo alla Giunta e ai Commissari per il nuovo POS in osservazione a Roma, in cui si impegna tutti a concretizzare gli Accordi di Confine per il ‘Caracciolo’ e a configurarlo con tutti i servizi in vero Ospedale di Area Disagiata.

“Si chiede di riaprire immediatamente i Punti di Primo Intervento a Larino e a Venafro – afferma don Francesco Martino, Segretario del Coordinamento Italiano Sanità Aree Disagiate Periferiche – e di potenziare sia come posti letto che come strutture e servizi i Pronto Soccorso di Campobasso, Termoli ed Isernia e garantire i reparti esistenti. Data l’importanza della cosa, invito in primis i Cittadini, le Associazioni, i Sindaci di Alto Molise e Alto Vastese ad essere presenti per mettere pressione al Consiglio affinché la mozione passi. Mozione – conclude – che non è nè di destra né di sinistra ma che necessita per garantire la Sanità Pubblica ai cittadini“.

Guarda il Videoservizio

V.Labanca